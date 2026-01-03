Karaoğlanoğlu ve Güzelyurt’ta alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kazaya sebebiyet veren iki sürücü tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Şehit Hasan Cafer Sokak üzerinde bir trafik kazası meydana geldi.

Nelli Alexsandrovna Durdina (K-62) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 730 plakalı salon araçla güneye istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde batıya doğru seyreden Dilay Ballı (K-30) yönetimindeki UD 250 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JD 730 plakalı araç sürücüsü Durdina, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Aynı gün saat 19.00 sıralarında, Güzelyurt'ta Akdeniz Sokak üzerinde, Kamil Yaded (E-29) 136 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DE 899 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde doğuya doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahın duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Yaded, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.