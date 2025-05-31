Girne'de N.K.E. Uyuşturucuyla Yakalandı

Girne'de, 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü (GPM) Çevre Koruma ve Operasyonlar Şube (CÖŞ) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, N.K.E. isimli şahısın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Yapılan üst aramasında, 9 adet ayrı ayrı alüminyum folyolara sarılı ve satışa hazır vaziyette yaklaşık 10 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde emare olarak zapt edilirken, şüpheli N.K.E. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.