Girne’de dün bir otele ait park yerinde alkollü şekilde kaza yapan kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre Melike Aksoy (K-30) 201 miligram alkollü içki tesiri altında Ecevit Caddesi’nde bulunan bir otelin park park yerinde yönetimindeki JL 679 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken park yerinden caddeye çıkmak için önünde duran Bedir Mehmet Yüce (E-32) yönetimindeki AA 747G plakalı salon araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.JL 679 plakalı araç sürücüsü Melike Aksoy, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.