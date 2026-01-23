Lefkoşa’da şahıs üzerinde hintkeneviri bulundu

Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülerek üzerinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilen G.P. (E-54) tutuklandı.

-Ercan’da yolcu üzerinde canlı mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda, dün, KKTC’den çıkış yapacak olan M.O. (E-22) x-ray cihazından geçtiği sırada, tasarrufunda bulunan çantada polis tarafından yapılan kontrolde, 7,62 mm çapında bir adet canlı mermi bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İskele’de kanunsuz 90 karton sigara

İskele’de bu sabaha karşı bir sitede İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, M.K.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton kanunsuz elektronik sigara tütünü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

6-12 Ocak tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 bin 75,20 TL değerindeki muhtelif gıda ürünlerinin alınıp, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılarak, çalındığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.A.(E-22) tespit edilerek tutuklandı.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 980 TL değerindeki bir şişe alkollü içki ile gıda ürünü alınıp, kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındı.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.İ.E.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde KKTC'de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

-Gemikonağı’nda yangın

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren restoranın mutfağında, muhtemelen fritözün açık unutulup içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın işletme çalışanı tarafından söndürülürken, yangın sonucu, muhtelif beyaz eşyalar ile ahşap raf ve tavan yanarak zarar gördü.

-Ötüken’de bacadan çıkan kıvılcım yangına sebep oldu

Ötüken’de Adaçay Sokak’ta, bir ikametgahın şömine bacasından çıkan kıvılcımların ahşap çatıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaklaşık 25 metrekarelik ahşap çatı yanarak zarar gördü.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.