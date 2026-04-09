09.04.2026 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Murat EDİPOĞLU (E-37) yönetimindeki UH 250 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Osman Örek Caddesi üzerinde batı istikametine doğru 91 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kemal MADENCİOĞLU (E-52) yönetimindeki DM 592 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan DM 592 plakalı araç sürücüsü Kemal MADENCİOĞLU ile araçta yolcu olarak bulunan Sabiha Aligüllü MADENCİOĞLU (K-52), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.