09.04.2026 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Murat EDİPOĞLU (E-37) yönetimindeki UH 250 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Osman Örek Caddesi üzerinde batı istikametine doğru 91 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kemal MADENCİOĞLU (E-52) yönetimindeki DM 592 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Cumhuriyet Meclisi pazartesi gününe ertelendi
Kaza sonucu yaralanan DM 592 plakalı araç sürücüsü Kemal MADENCİOĞLU ile araçta yolcu olarak bulunan Sabiha Aligüllü MADENCİOĞLU (K-52), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.