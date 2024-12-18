Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ramadan Cemil Meydanı’nda ve Ziya Rızkı Caddesi'nde iki gün boyunca eş zamanlı devam edecek olan "Yeni Yıl Pazarı" ve "9. Girne Çarşı Şöleni" etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı sanatçıların yanı sıra hediyelik eşya ile kültürel lezzetleri katılımcılara sunacak birçok stant yer alacak.

-Yeni Yıl Pazarı

21 Aralık Cumartesi saat 10.00’da stantların açılması ile başlayacak olan "Yeni Yıl Pazarı" etkinlikleri kapsamında 11.00’de Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu ve eş zamanlı olarak yine 11.00’de Parlayan Yıldızlar Işıltılı Süsler: Çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alıyor.

Saat 11.45’te Girne Belediyesi Zeybek Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12.15’te Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Sandalye Oyunu ve ardından 13.00’te Deniz Yıldızları Yardım Derneği ile Meydanda Dans etkinliği ile devam edecek.

14.00 – 15.00 saatleri arasında Noel Baba hediye dağıtımı, 15.30’da Family Band konseri, 18.00’de Performans Show (Diba Turgut) ile devam edecek olan etkinlikler, 18.30’da Serdar Tuksal Band konseri ile son bulacak.

22 Aralık Pazar günü yine saat 10.00’da stantların açılması ile başlayacak etkinlikler kapsamında; 11.00’de Parlayan Yıldızlar Işıltılı Süsler: Çocuklar için bir yılbaşı el sanatları atölyesi yer alacak.

11.30’da Girne Belediyesi Kafkas Dans Grubu’nun sahne alacağı etkinlikler, 12.00’de Girne Belediyesi Arjantin Tango ve ardından 12.30’da Çocuklar ve Çocuk Kalanlarla Meydanda Sandalye Oyunu etkinliği ile devam edecek.

14.00 – 15.00 saatleri arasında Noel Baba hediye dağıtımı, 15.30’da Family Band konseri, 17.30 Küçük Sıcacık Adımlar Hediye Çekilişi ile devam edecek olan etkinlikler, 18.30’da Melisa Karanlık Band konseri ile son bulacak.

-9. Girne Çarşı Şöleni

21 - 22 Aralık tarihlerinde, 09.30 – 19.30 saatleri arasında Ziya Rızkı Caddesi'nde gerçekleşecek "9. Girne Çarşı Şöleni"nin bölge halkına ve ziyaretçilere yeni yıl öncesi alışveriş imkanı sunacağı belirtildi.

Etkinlik kapsamında 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.30-16.00 arasında Hikmet Kurtarıcıoğulları Trio, 22 Aralık Pazar günü ise aynı saatlerde Niyal Öztürk Trio sahne alacak.

Canlı performanslar çarşı merkez dört yolda gerçekleştirilecek.