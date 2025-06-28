Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından Girne’de bir güzellik merkezinde yapılan denetimde, tasarrufunda, yetkili makamdan izinsiz botoks uygulaması yapmak için kullanılan 29 insulin enjektörü, 14 enjektör ucu ve muhtelif markalarda toplam 12 ilaç ve vitamin tespit edilen V.R.(K-29) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, yürütülen ileri soruşturmada, V.R’nin tasarrufunda tespit edilen söz konusu tıbbi malzeme ve ürünleri önceki gün Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gümrüğe beyan etmeden soktuğu da tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.