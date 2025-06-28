Güzelyurt ve Ercan Havalimanı’nda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ercan Havalimanı’nda, bu sabahın erken saatlerinde, ülkeden çıkış yapacak olan H.D’nin (E-27), x-ray cihazından geçtiği sırada tasarrufundaki valizde arama yapıldı. Aramalarda içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

Güzelyurt’ta ise, dün, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü İ.A’nın (E-30) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselelerle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.