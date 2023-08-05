Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen adam kaçırma olayıyla ilgili tutuklanan Omar Hussein, Mesud Rana ve Noyan Babu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Ali Kamalı olguları aktardı. Polis, 4 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.45 raddelerinde Girne’de, Omar Hussein, Mesud Rana ve Noyan Babu’nun soy ismi belli olmayan Faruk isimli şahıs ve henüz isimleri tespit edilemeyen 2 erkek şahıs ile birlikte Muhammed Roknuzzaman’ı para mevzusunu konuşacakları vaadi ile ikna edip ikametgahından çıkmasını sağladıklarını ve Omar Hussein'in Bafra Sokak üzerinde bulunan ikametgahına giderek zorla kaçırıp burada yatak odasının kapısını arkasından kilitleyip zorla alıkoyduklarını söyledi. Polis, zanlıların Muhammed Roknuzzaman’ın ellerini vücudunun arkasında bileklerinden ve dirseklerinden iple bağlayıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yapmış oldukları eylemi videoya çekip konu videoyu müştekinin Bangaldeş’te bulunan ailesine gönderip “5000 Euro göndermek için iki gününüz var, parayı göndermezseniz Muhammed'i öldürüp denize atacağız” demek sureti ile de şiddet kullanma tehdidinde bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra Muhammed Roknuzzaman’ı bıraktıklarını ifade etti. Polis, Muhammed Roknuzzaman’ın serbest kaldıktan sonra Girne Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu ve zanlıların alisine gönderdiği videoyu polise verdiğini açıkladı. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, 3 zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu 3 zanlıyla beraber Faruk isimli şahıs ile 2 erkek şahsın da suça katıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan 3 şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.