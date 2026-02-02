Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına, Toplu İş Sözleşmesi gereği yansıtılması gereken hayat pahalılığı (HP) artışının uygulanmaması gerekçesiyle süresiz grev uyarısında bulundu.

Sendika, Koopbank’a bağlı bu üç iştirakte çalışanların maaşlarına HP oranının yansıtılmamasının Toplu İş Sözleşmesi’nin ihlali olduğunu belirterek, 10 Şubat’a kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemelerin veya eksik ödemelerin tamamlanmaması halinde, 11 Şubat’tan itibaren her üç iştirakte de süresiz greve gideceklerini belirtti.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, “Koopbank iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Koop. ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına Toplu İş Sözleşmesi gereği ocak ayı sonunda yansıtılması gereken yüzde 21,66’lık Hayat Pahalılığı (HP) oranının yansıtılmadığını ve çalışanların eksik ödendiğini” belirtti.

“Hükümetin ve Merkez Bankası’nın talebi ve baskısı ile Koopbank’a bağlı üç İştirakimizde hayat pahalılığı oranının ödenmemesi ve/veya eksik ödenmesi kararının üretildiği bilgimize gelmiştir.” ifadelerini kullanan Güröz, açıklamasında şunları kaydetti:

“42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası Hükümlerine göre imza edilmiş olan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde bulunan nedenler dışında, Mahkeme kararı olmaksızın kesinti yapılamayacağı 22/1992 sayılı İş Yasası hükümlerinde açıkça belirtilmektedir. Yine 22/1192 Sayılı İş Yasasının 21. Maddesi hükümlerinde Ücretin ödeme biçimi ve işten ayrılan çalışanın ücretlerinin en geç yedi gün içerisinde ödenmesi gerektiği de ayrı maddeler halinde belirtilmektedir. Bu durum açıkça bir Toplu İş Sözleşmesi ihlalidir ve süresiz grev sebebidir.”

Güröz, 10 Şubat’a kadar Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemelerin ve/veya eksik ödemelerin tamamlanmaması hainde 11 Şubat’tan itibaren her üç iştirakte de süresiz grevde gideceklerini söyledi.