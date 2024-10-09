Polis ekipleri tarafından Girne, Yeniboğaziçi ve Güzelyurt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Girne’de dün 20.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, S.O.O. (29) ve C.C.N. (28) isimli şahısların ikametgahında yaptıkları aramada, yaklaşık 100 gram sentetik cannabinoid, 1 gram hintkeneviri, uyuşturucu kalıntıları bulunan hassas terazi ve öğütücü ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 22 bin 400 TL, 700 USD ve 85 Sterlin de bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Dün 12.00'de Yeniboğaziçi’nde yürütülen başka bir operasyonda ise, anayol kenarında şüpheli hareketler sergileyen M.H. (26) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid içeren kağıt parçaları ve 1 gram metamfetamin bulundu. M.H tutuklandı.

Güzelyurt’ta dün 17.00’de gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında H.S. (25) isimli şahsın üzerinde ve Lefkoşa’daki evinde yapılan aramalarda, yaklaşık 3 gram hintkeneviri ve 3 adet uyuşturucu içerikli sarma sigara ele geçirildi. H.S. tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.