Girne ve Alsancak’ta meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralanırken alkollü sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 13.30 sıralarında Alsancak’ta Çağatay Özbirim Caddesi’nde TNA 988 plakalı otobüsle seyreden Muharrem Ayaeş (E-62) kavşakta durmayarak Kani Akansu Caddesi’ne giriş yaptı.

Ayaeş yönetimindeki otobüs, Mehmet Küçük'ün (E-62) KE 657 plakalı salon aracına çarptı.

Kazada yaralanan Mehmet Küçük, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

-Girne’de alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Girne, Ersin Aydın Sokak’ta bu sabahın ilk saatlerinde yönetimindeki YU 930 plakalı araçla 257 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine dikkatsizce seyreden Rasım Ademoğlu (E-32) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ademoğlu'nun aracı park halindeki Z AB 258 B plakalı araca çaptıktan sonra trafik konisine vurup yoluna devam etti.

Rasım Ademoğlu'nun aracı yine sokakta bulunan otopark işletmesine ait kabinle kilise duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü Rasım Ademoğlu tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.