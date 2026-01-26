Girne-Değirmenlik ana yolunda, bu sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Tanırdağ (E-42), yönetimindeki AA 651P plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen kamyon, karşı istikametten gelen Anastassıya Kuzenyatkına (K-29) yönetimindeki PA 770 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan AA 651P plakalı araç sürücüsü Mehmet Tanırdağ ile araçta yolcu olarak bulunan Bekir Şahin (E) ve PA 770 plakalı araç sürücüsü Anastassıya Kuzenyatkına, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.