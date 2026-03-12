Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, İskele bölgesinin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı. Buluşmada, İncirli’ye, Milletvekilli Fide Kürşat, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel ile MYK üyesi Koral Aşam ve Feriha Tel eşlik etti.

CTP Genel Başkanı İncirli, muhtarları tek tek dinleyip, çözüm önerilerini paylaştı. Muhtarların verdikleri emek sayesinde yerel yönetimlerin ayakta durduğunu söyleyen İncirli, “CTP iktidarında muhtarlarla birlikte yöneteceğiz.” dedi.

Görüşmede muhtarlar ise “hükümetin kendileriyle yeterli iletişim kurmamasından kaynaklanan sorunlar” olduğunu savunarak, yerel yönetimlerin ve köylerin ihtiyaçlarının daha etkin şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Muhtarlar, bölgedeki altyapı ve üretim sorunlarını da dile getirdi.

-İncirli: “Devlet planlı ve sorumlu bir şekilde yönetilmeli”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, esas meselenin memlekete ve memleketin kaynaklarına sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, devletin planlı ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti. İncirli, kamu kurumlarının zayıflatılmasının toplumun günlük yaşamına doğrudan zarar verdiğini söyledi.

Kamu kurumlarının güçlendirilmesi ve devletin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen İncirli, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımların doğru planlama ile yapılabileceğini kaydetti.

Enerji konusunun CTP’nin en fazla önem verdiği alanlardan biri olduğunu belirten İncirli, çevreyi koruyan ve insan sağlığını gözeten bir enerji politikası uygulanması gerektiğini söyledi. Temiz yakıt kullanımı ve enerji altyapısına yapılacak yatırımların önemine dikkat çeken İncirli, enerji maliyetlerinin düşürülmesinin üretimin güçlenmesi açısından da kritik olduğunu ifade etti.

“Enerji politikaları yalnızca ekonomik değil aynı zamanda çevresel bir meseledir.” diyen İncirli, çevreyi kirleten uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirtti.

-“Gençlerimize bu ülkede gelecek kuracağız”

İncirli, mevcut hükümetin sürekli borçlanmaya dayalı bir yönetim anlayışı benimsediğini söyleyerek, bu yaklaşımın ülkeyi ekonomik açıdan daha da zor bir noktaya sürüklediğini ifadesini kullandı.

CTP’nin mali disiplin ve planlı yönetim anlayışıyla hareket edeceğini söyleyen İncirli, halkın, eğitim ve sağlık alanında ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Sıla Usar İncirli, insanların ilaç bulmakta, sağlık hizmetine ulaşmakta ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını öne sürerek, “CTP iktidarında bu alanlar öncelikli olarak ele alınacak.” dedi.

Gençlerin ülkeden göç ettiğini ve bunun ülkenin en büyük sorunlardan biri haline geldiğini ifade eden İncirli, “Gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilecekleri koşullar yaratılması gerekiyor. CTP’nin hedeflerinden biri de yurt dışına giden gençlerin yeniden ülkeye dönmesini sağlayacak ekonomik ve sosyal ortamı yaratmak.” şeklinde konuştu. İncirli, dürüst ve şeffaf yönetimin bu dönüşümün temelini oluşturacağını söyledi.

-“Muhtarlarla birlikte yöneteceğiz”

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten İncirli, köylerin ve bölgelerin sorunlarının en iyi muhtarlar tarafından bilindiğini söyledi. İncirli, “CTP iktidarında muhtarlarla daha güçlü bir iş birliği kurulacak.” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin ve muhtarlık kurumunun desteklenmesinin önemli olduğunu belirten İncirli, muhtarların daha etkin çalışabilmesi için ofis ve teknik destek gibi ihtiyaçların karşılanması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda muhtarların görüşlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan İncirli, CTP’nin hükümet programını hazırlarken, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerini aldığını ve muhtarlarla kurulan bu diyaloğun güçlenerek devam edeceğini belirtti.