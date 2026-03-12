Halkın Partisi (HP) Sözcüsü ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, Ektam emekçilerinin 34 gün boyunca sürdürdüğü grev ve hukuk mücadelesinin anlaşmayla sonuçlanmış olmasını memnuniyetle karşıladı. Moral, bu süreci başlatan, örgütleyen ve kararlılıkla sürdüren tüm emekçileri ve sendika yöneticilerini tebrik etti.

Moral yaptığı yazılı açıklamada, Emek-İş Sendikası ile işveren arasında varılan toplu iş sözleşmesinin, diyalog ve müzakerenin en doğru çözüm yolu olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

İşverenin bu noktada aldığı yapıcı kararın, işletme içerisinde çalışma barışını güçlendireceğine ve bunun doğal sonucu olarak verimliliğin artmasına katkı sağlayacağına inanç belirten Moral, bu gelişmenin ülkedeki çalışma hayatı açısından da önemli bir örnek oluşturmasını temenni etti.

Moral, sendikaların, kimi zaman yanlış algılandığı gibi bir “tehdit” ya da “öcü” değil, çalışan ile işveren arasında denge kuran, üretimi ve verimliliği güçlendiren sosyal diyalog mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Çalışma barışının tesis edildiği, emeğin karşılığını bulduğu ve işletmelerin daha güçlü hale geldiği bir çalışma hayatının herkesin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Moral, başta Ektam emekçileri olmak üzere bu sürece katkı koyan herkesi tebrik ederek, varılan uzlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.