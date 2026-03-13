Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Göktürk Ötüken, yaşanan krizin atlatılabilmesi için hayat pahalılığının dört ayda bir yansıtılmasını ve eşelmobil sistemine geçilmesini talep etti.

Ötüken yazılı açıklamasında, ABD- İsrail-İran savaşının neticesinde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında meydana gelen büyük artışın dışa bağımlı ekonomik bir yapıya sahip Kuzey Kıbrıs’ı hızla bir kriz ortamına sürüklediğini kaydetti.

Ötüken, savaş ortamının etkileri ortadan kalkıncaya kadar hayat pahalılığının maaş ve ücretlere altı ay yerine dört aylık bir periyotta yansıtılması ve üretimin en önemli girdisi olan akaryakıt fiyatlarındaki artışların pompa fiyatlarına daha kabul edilebilir oranda yansıması için hızla eşelmobil sistemine geçilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Hükümetin hızlı bir şekilde ekonominin bütün paydaşlarını aynı masa etrafında toplayarak yaşanan kriz ortamının atlatılabilmesi için neler yapılabileceği konusunda bir çalışma başlatması gerektiğini belirten Ötüken, bu çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.