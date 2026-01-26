Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası (KTMMOB EMO) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan, enerjide kurulu güç artırımının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu belirterek, yerel üretim kapasitesinin ivedilikle artırılması çağrısında bulundu.

EMO’dan yapılan açıklamaya göre, Toycan, Başbakan Ünal Üstel tarafından Türkiye basınına yapılan ve ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi seçeneğinin değerlendirilmesini de içeren açıklamaları değerlendirdi.

Ülkede enerji arz güvenliğinin yalnızca geleceğe yönelik olası senaryolara değil, mevcut ve hızla büyüyen talebe bugün yanıt verebilecek teknik kapasiteye dayanmak zorunda olduğunu vurgulayan Toycan, şu ifadelere yer verdi:

“Odamız, geçmiş dönemlerde yazılı raporlar, kamuoyu açıklamaları ve yetkili makamlarla yapılan görüşmelerde defalarca vurguladığı üzere; mevcut kurulu gücün yetersiz olduğu, arızalar ve bakım süreçlerinde sistemin kritik kırılganlık gösterdiği, talep artışının bilimsel projeksiyonlarla öngörülebilir olmasına rağmen üretim yatırımlarının geciktiği, enerji arzının sürekliliğinin teknik ve mühendislik kriterleri yerine siyasi takvimlere bağlı ilerlediği açık ve nettir.

ENTSO-E gibi çok taraflı ve teknik kriterleri son derece yüksek bir yapının onay süreçlerinin uzun, belirsiz ve çok değişkenli olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle, henüz fizibilite, senkronizasyon, sistem güvenliği ve işletme sorumlulukları netleşmemiş projelerin, mevcut üretim açığını telafi edecek bir çözüm gibi sunulması teknik gerçeklerle örtüşmemektedir.”

Enerji üretiminin mühendislik hesabı olduğu ve kurulu güç artırımının ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Toycan, yerel üretim kapasitesinin ivedilikle artırılması, yeni santral yatırımlarının teknik gereklilikler doğrultusunda planlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke altyapısı ile uyumlu ve sürdürülebilir biçimde sisteme entegre edilmesi, enerji politikalarının popülist söylemlerle değil, bilim, mühendislik ve kamu yararı temelinde şekillendirilmesi çağrısında bulundu.

Toycan, “Elektrik enerjisi, kesintiyi affetmeyen bir altyapıdır. Bu nedenle EMO olarak sorumluluğumuz; doğruyu, zamanında ve açık biçimde söylemeye devam etmektir. Bizler, kamu niteliği taşıyan bir meslek odası olarak devlet kurumlarından çağrı gelmesi durumunda teknik kapasitemizle katkı koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.