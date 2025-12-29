Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, dün sona erdi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğin son günü olan dün, sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başlayan program; Filipinliler Topluluğunun dans gösterisi, Kıbrıs DJ Academy eşliğinde Noel Baba hediye dağıtımı, Girne Arjantin Tangonun sahne performansı ve Ezgi Akgürgen & Hüseyin Kırmızı konseriyle gün boyu devam etti.

Akşam saatlerine kadar DJ performanslarıyla süren Yeni Yıl Pazarı, Bellapais Köy Meydanı’nda renkli bir finalle sona erdi.