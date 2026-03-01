Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen Merit Satranç Turnuvası’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Mustafa Çağtay İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka İlkokulu ve Çamlıbel Aysın İlkokulu takımları katıldı.

Okulların kendi aralarında yaptıkları ön elemenin ardından belirlenen beşer sporcu Merit Royal Diamond Hotel’de gün boyu devam eden turnuvada bir araya geldi.

Üçüncü Merit Satranç Turnuvası’nda birinciliği Şht. Hasan Cafer İlkokulu’ndan Yakup Agajanov aldı. 23 Nisan İlkokulu’ndan Denizhan Donatmış’in ikinci geldiği turnuvada üçüncülüğü Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Ahmet Ünal kazandı. Mustafa Çağtay İlkokulu’ndan Safiye Şura Çorumlu turnuva dördüncüsü geldi.

Turnuva bittikten sonra ilk dörde giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerinin verildiği tören, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.

Okullarda santraç gelişiyor

Turnuva öncesi genç sporculara seslenen Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, yarışmaya katılan öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenleri kutlayarak başarılar diledi.

Merit Satranç Turnuvası’yla birlikte okullarda satranç etkinliklerinin geliştirildiğini gözlemlemekten mutlu olduklarını kaydeden Mine Gürses, bugün o okullardan başarılı sporcular çıkmasına katkı koymanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.