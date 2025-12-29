Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, bir süredir yaşanan sorunlar nedeniyle Devlet Basımevi’nde bugün tam gün greve gitti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan bu sabah saat 09.10’da Devlet Basımevi önünde basına yaptığı açıklamada, mesai bitimine kadar konuyla ilgili herhangi olumlu bir gelişme olmaması durumunda yarın yine grevde olacaklarını belirtti.

“Bu işyerinde mobbing var” ve “Emekli evine git” pankartların açıldığı eyleme Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’de katılarak, destek belirtti.

-Bengihan: “Basımevinde 55 kişi olması gereken matbaacı 4 tane"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Devlet Basımevi’nde çalışanlara yönelik mobbing, ayrımcılık ve baskı uygulandığını savunarak, yetkililerden çözüm istedi. 60 yaşında zorunlu emekli çıkmasına rağmen iki buçuk yıldır basımevinde çalışmaya devam eden emekli bir kişi olduğunu aktaran Bengihan, son bir yıldır ilgili kişinin artık birilerini yerine yetiştirmiş olması gerektiğiyle ilgili defalarca açıklama yaptıklarını ancak herhangi olumlu bir dönüş almadıklarını kaydetti.

Bengihan, Devlet Basımevi’nde 1994 yılında 76 kişinin çalıştığını ancak bugün sadece 11 kişinin görev aldığını işaret ederek, bunun Başbakanlığın Devlet Basımevi’ne verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Bazı kadroların bilinçli ve kasıtlı olarak doldurulmadığını ileri süren Bengihan, dairenin teşkilat yasasına göre Basımevi’nde 55 matbaacı olması gerekirken, matbaacı olarak dört kişi bulunduğunu ancak tüm işlerin sadece emekli olan kişi tarafından yapıldığını savundu.

Bengihan, söz konusu emekli kişinin iki buçuk yıldır dairede damga pulu, posta pulu ya da seçimlerdeki oy pusulasını bastığını kaydederek, zorunlu emekli olan birinin yasalara aykırı olarak çalıştırıldığını öne sürdü.

Basımevinde ek mesai konusunda da sorunlar olduğunu ve sürekli aynı kişilerin ek mesaiye kaldığını söyleyen Bengihan, Maliye Teftiş Kurulu ile Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu bu konuları araştırmaya davet etti.

Bengihan, dairede ek mesailer yanı sıra nakiller konusunda da sorunlar olduğunu savunarak, “Basımevinde kim başkaldırıyorsa başka daireye nakledildi. Son yıllarda sekiz çalışan ya kendi isteğiyle ya da buranın göndermesiyle başka dairelere nakledildi” dedi. Dairede personel sıkıntısı olduğunu hatırlatan Bengihan, az çalışan olmasına rağmen neden personelin nakledildiğini sordu.

Güven Bengihan, Başbakanlığa bağlı olan basımevi bünyesinde önceden giyotin ve bileme cihazı olduğunu ancak bunların bir üniversiteye satıldığını ve daha sonra da dışarıdan hizmet satın alındığı iddialarına değinerek, bunun araştırılması gerektiğini kaydetti. Bengihan, “Bu konuda defalarca açıklama yaptık, aynı hamam aynı tas. Memleketin dingilini kopardınız” dedi.

Bengihan, “Bu konuda bugün tam gün grevdeyiz. Mesai bitimine kadar konuyla ilgili olumlu bir gelişme olmazsa yarın yine grevde olacağız” şeklinde devam etti.

-Gökçebel: “Kamu çalışanları artık halka hizmet veremez duruma getirildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de ülkede yetkisiz kişilerin yetki kullanmaya, yetkili olanların da sorumluluk almamaya devam ettiklerini söyleyerek, tüm bu yaşananların çürümenin kurumsallaşmış biçimi olduğunu savundu.

Devlet Basımevi’nde yaşananların kamu görevinin nasıl siyasallaştığını ve kamu hizmeti yapanların nasıl usandırıldığını çok iyi anlattığını ileri süren Gökçebel, kamu çalışanlarının artık halka hizmet veremez duruma getirildiğini iddia etti.

Gökçebel, personel sayısının 70-80 kişiden, 11 kişiye düşürülmesiyle basımevinin hizmet yapamaz duruma getirildiğini belirterek, eğitim, sağlık ve tüm alanlarda aynı durumun yaşandığını öne sürdü.

Aynı konular dönüp dolaşıp yeniden toplumun önüne geldiğini aktaran Gökçebel, bunu ortadan kaldırmak için halkın, sendikaların ve çalışanlar geleceklerini kurtarmak için mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Gökçebel, önlerinde çok daha zor şartlar olduğunu kaydederek, bu sıkıntıyı aşmanın sorumluluğu olduğunu savundu.