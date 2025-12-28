Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarının bugün son günü.

Yeni Yıl Pazarı bu akşam 20.00'ye kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü başlayan Yeni Yıl Pazarı'na olan yoğun ilgi nedeniyle English School of Kyrenia ve Bellapais Tatlısu Halk Odası Futbol Stadyumu otoparklarından pazar alanına düzenli shutlle servisi var.

Pazarın bugünkü programında 11.00–11.30 saatleri arasında Filipinliler Topluluğu dans gösterisi sahnelenecek. Kıbrıs DJ Academy katkılarıyla 12.00–14.00 saatleri arasında Noel Baba tarafından hediye dağıtımı yapılacak. 14.30–15.00 saatleri arasında ise Girne Arjantin Tango gösterisi sahnelenecek. 15.30–17.30 saatleri arasında Ezgi Akgürgen & Hüseyin Kırmızı konseri var. Program, 17.30–20.00 saatleri arasındaki Kıbrıs DJ Academy performansıyla sona erecek.

Yeni Yıl Pazarı’nda dün Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nun dinletisi, Filipinliler Topluluğu dans gösterisi, Arjantin tango performansı, çocuklara yönelik Noel Baba hediye dağıtımı ve Zumba Kids dans gösterileri yapılmıştı.