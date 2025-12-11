Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, ülkede etkili olan aşırı yağışların yalnızca fiziksel hasara değil, aynı zamanda içme suyu hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından yüksek risklere yol açtığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Oda adına yazılı açıklama yapan Oymen, sel sularının kanalizasyon, atık ve kimyasal maddelerle karışarak ciddi mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenmelere neden olabileceğine dikkat çekti.

“Sel yalnızca fiziksel tahribata yol açmakla kalmayıp; içme suyu hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından yüksek risk oluşturmaktadır.” diyen Oymen, halk sağlığının korunması için uyarılarda bulundu.

Oymen, sel felaketinden etkilenen yurttaşlar ile işletmelerin özellikle gıda güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

- "Sel veya kirli suyla temas eden hiçbir gıda güvenli değildir"

Sel veya kirli suyla temas eden ambalajlı ürünler dahil hiçbir gıdanın güvenli olmadığını ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Oymen, elektrik kesintileri nedeniyle uzun süre soğukta muhafaza edilemeyen et, süt ürünleri, hazır yemekler ve benzeri gıdaların ise sağlık açısından risk taşıdığı için imha edilmesi gerektiğini kaydetti.

-"Ambalajlı su tüketin"

Sel sonrası şebeke suyunda mikrobiyolojik ve kimyasal kirlenme riski bulunduğunu belirterek ambalajlı su tüketiminin önemini de hatırlatan Oymen, selden etkilenen işletmelerde üretim ve satışa başlanmadan önce hijyen ve altyapı kontrollerinin mutlaka teknik uzmanlıkla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, selden etkilenen vatandaşlara ve işletmelere ücretsiz teknik danışmanlık sağlamaya hazır olduklarını da belirten Oymen, evlerinde su baskını yaşayan yurttaşlara gıda güvenliği konusunda rehberlik edilmesinin, işletmelerde hijyen kontrollerine destek olunmasının ve bilimsel değerlendirmelerin yapılmasının Odanın sorumluluk alanında olduğunu kaydetti.

-"Toplum sağlığını korumaya yönelik her türlü teknik desteği vermeye hazırız"

Oymen ayrıca, belediyeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sahada görev almak üzere gönüllü gıda mühendislerinden oluşacak bir destek ekibi oluşturmaya da hazır olduklarını kaydetti.

“Bu zor günlerde en büyük gücümüz dayanışmadır.” ifadelerini kullanarak tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Oymen, toplum sağlığını korumaya yönelik her türlü teknik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.