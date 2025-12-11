Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un yoğun yağışların ardından sel ve toprak kayması riski oluşan Kozanköy bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından bölgede acil müdahale çalışmalarına başlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Orman Dairesi ve ilgili birimler sabahın erken saatlerinden itibaren dere yataklarının temizlenmesi, su akışının düzenlenmesi ve risk taşıyan noktaların güvenli hale getirilmesi için kapsamlı çalışma yürütüyor.

Ekipler, yağışlar nedeniyle tıkanan dere hatlarını iş makineleriyle açarak suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştirirken, yağışlardan etkilenen ve çamur birikimi oluşan yolların da temizlenerek ulaşımın aksamadan devam etmesi için gerekli müdahaleler yapıldı.