Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da ilk önce onaya ve bilgiye sunuşa yer verildi. Komitelerde ivedilikle görüşülmesi talep edilen tasarılarla ilgili tezkereler onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde emeklilerle ilgili yasa gücündeki kararnamenin Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin tezkere ile Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Devlet Laboratuvarı Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik tezkereleri oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da ayrıca İnsan, Hücre Doku ve Organ Nakliyle İlgili Kuralları Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik tezkeresi de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili ivedilik tezkeresi de onaya sunuldu. Oylama öncesi CTP milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

Bir yıllığına kiralanan arazilerle ilgili sürenin neden 5 yıla uzatıldığını soran Şahali, denetimin nasıl yapılacağını, bu yıl ekim ayında 5 yıllığına arazi kiralayan bir kişinin araziyi bir yıl sonra başkasına kiralamasının nasıl önleneceğini sordu.

Şahali, istismara ve kötüye kullanıma kapı araladığını savunduğu tasarıya ret oyu vereceklerini belirtti.

Erkut Şahali’nin konuşmasının ardından tezkere oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili ivedilik tezkereleri oy birliğiyle, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Gümrük ve İstihsal (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili ivedilik tezkeresinin oylamasına geçilmeden CTP milletvekili Erkut Şahali yeniden söz aldı.

-Şahali

Şahali, bu yasayı yargıya taşıdıklarını anımsatarak, yasa değişikliği yürürlüğe konmadan tüzüklerin Anayasaya ve yasalara aykırı şekilde uygulandığını savundu.

Şahali, “Biz hukuksal haklılığımıza inandığımız için yargıya girdik. Hem sorumsuz hem de ne yaptığını bilmeyen bu hükümetin tasarısına oyumuz olumsuzdur” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Genel Kurul'da söz alarak, yasadaki ilgili cetvellerin 2016’da yürürlüğe girdiğini ifade ederek, o günün koşullarına göre belirlemeler yapıldığını söyledi.

Berova, geçen günlerde bu konuda tartışma yapıldığını anımsatarak, “Ana muhalefetin bugün uygulanan ücretlerin fazlalığı ile ilgili herhangi bir itirazı var mı? Buna cevap alamadık” dedi.

Berova, hiçbir hükümetin bu güne kadar yasadaki koşulları düzenlemediğini de kaydetti.

Yerinden söz alan CTP milletvekili Şahali’nin sorusunu da yanıtlayan Berova, “Derebeylik söz konusuysa bunu yapan sizsiniz” dedi.

Bunun üzerine zaman zaman Şahali ve Berova, Berova ile CTP milletvekili Devrim Barçın arasında sözlü tartışma oldu, Berova kürsüden indi. Ardından da ilgili tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili ivedilik tezkeresi de görüşüldü.

-İncirli

Oylama öncesinde CTP milletvekili Sıla Usar İncirli yerinden söz alarak, daha acil yasaların gündeme gelmesini beklerken, kısmi değişiklikler içeren yasaların gündeme getirildiğini söyleyerek bunu eleştirdi.

İncirli’yi yerinden söz alarak yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlıktaki yasa tasarılarıyla ilgili bilgi vererek, emek verilen tasarıların yaz tatili öncesinde Meclis'en geçirilmesi için çalışıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı’nın yanıtı üzerine kürsüye çıkan Sıla Usar İncirli, sağlıkta organizasyon sorunu, beceri yoksunluğu ve yönetememe olduğunu savunarak, “Halk Sağlığı Hizmetleri Yasası ile Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası Meclis’e gelmeliydi. Sorunlar, bu iki kapsamlı yasa ile çözülebilirdi” dedi.

İncirli, yine de sağlıktaki yasalar için destek vereceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek yeniden söz alarak, “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın yaz tatili öncesinde geçmesi için hassasiyetimiz var. Halk sağlığıyla ilgili yasa komitede ele alınmadı. Önümüzde iki hafta var. Komiteden kaç yasayı geçirebileceğiz” dedi.

Tezkere konuşmalardan sonra oy birliğiyle kabul edildi.

Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa, Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerine dair tezkereler de oy birliğiyle kabul edildi.

Emeklilik geliri elde edenlerin gelirinin aylık toplamının aylık asgari ücret ve üzerinde olması ve başka herhangi bir gelir elde etmeleri halinde kişisel indirim ve çocuk indiriminden yararlanamayacağını düzenleyen tasarının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.