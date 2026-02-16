Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da fiber optik projesiyle ilgili onay yasa tasarısı görüşülüyor.

Genel Kurul’da muhalefet ve iktidar arasında tartışma yaşanıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Genel Kurul’da ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere onaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de onaya sunuldu. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’nci madde tahtında söz alarak Meclis’in saat 10.00’da çalması gereken zillerinin 18.15’te çaldığını, 8 saattir Genel Kurul’un açılmasını beklediklerini söyledi.

“Saatler mi, ziller mi bozuk?” diye soran İncirli, bozulanın hükümet olduğunu, bunun da tamirinin mümkün olmadığını söyledi. İncirli, Meclis'in neden geç açıldığı konusunda açıklama beklediklerini belirtti.

Fiber optik konusuna değinen, bu metinin aylardır tartışıldığını, bu işlerin ihalesiz yapılmayacağını, 25 yıl memleketin ipotek altına alınamayacağını defalarca dile getirdiklerini söyleyen İncirli, Genel Kurul açılmasına rağmen toplantıların sürdüğünü belirtti.

İncirli, bu protokolün geri çekilmesini istedi.

Zaman zaman Genel Kurulda sesler yükseldi.

“Memleketi, memleketin kurumlarını devrediyorsunuz. Siz bu memleketten vazgeçtiniz ama biz bu memleketten vazgeçmeyeceğiz” diyen İncirli, fiber optik protokolündeki sorunların ek protokolle çözülemeyeceğini belirtti.

Rüşvet iddialarının Ünal Üstel’e kadar uzandığını savunan İncirli, “Hükümetin tepesindeki kişi ile ilgili çok ciddi iddialar vardır. Hükümetin hemen istifa etmesi gerek. Bunların temize havale edilmesi gerek… Bu memleket sizin elinizde hayır etmez… ” ifadelerini kullandı.

İddiaların soruşturulması gerektiğini söyleyen İncirli, “İnsanlar temiz bir yönetim istiyor, çalan, çırpan, yolsuzluk yapan bir idare istemiyor. İnsanlar ekmek parası için, devleti için çalışıyor, siz çalıyorsunuz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, kürsüye çıkarak İncirli’yi yanıtladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, Meclis'in geç açılmasından ötürü milletvekillerinden ve halktan özür dileyerek, fiber optik projesinin hayati bir proje olduğunu, gecikmenin bu nedenle yaşandığını söyledi.

Protokolün komitede görüşüldüğünü, teknik konularda uzun saatler çalışıldığını anımsatan Üstel, bu onay yasasının bugün Türk Telekom yetkilileri ve paydaşlarla da görüşüldüğünü belirtti.

Üstel, söz konusu protokolün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’de, Resmi Gazetede yayımlandığını anımsattı.

“Bu yasa ülkemiz için önemlidir. Gençlerin önünü açmak için önemlidir. Bu yasa, haberleşmede çığır açacak bir yasadır” diyen Üstel, hükümet programında bu konuda halka söz verdiklerini belirti.

Bütün halkı kucaklayacak bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptıklarını kaydeden Üstel, muhalefetin Türkiye’den gelen hangi projeye onay verdiğini sordu.

Üstel, “Bu çerçevenin arkasındayız. Yeni protokolle bunu halka sunacağız” dedi.

Bu ülkede susuzluk çekilmiyorsa bunun da Türkiye sayesinde olduğunu belirten Üstel, CTP’nin su projesine de karşı olduğunu, Türkiye’den gelen suyu dağıtamadığını, Ercan Havalimanı'nda da benzer süreçler yaşandığını söyledi.

Üstel, “Stratejik kurumlarımız varsın Anavatan Türkiye’de olsun, başka birinde olmasın” dedi.

Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesine karşı çıkanların bugün burada olduğunu söyleyen Üstel, Belediyeler Reformu’nun da tüm itirazlara rağmen yürürlüğe girdiğini belirtti.

“UBP’nin elleri temizidir. Kimin elleri kirlidir, aynaya bakınız” diyen Üstel, CTP’nin ağır cezada yargılanan belediye başkanı, müsteşarı ve müdürleri olduğunu, kendi döneminde şartlı tahliyede serbest bırakılanlar olduğunu da söyledi.

Biri yurt dışında olduğundan 28 milletvekili ile halkın karşısında olduğunu belirten Üstel, “Verilmeyecek hesabım yok. Bu hesabı kim soracaksa karşısında eğiliriz. Burası bir hukuk devletidir ve her kuruma saygımız vardır. Günü geldiğinde hesap veririz” diye konuştu.

Üstel, halka hizmet için seçime kadar göreve devam edeceklerini belirtti.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeniden söz alarak, her tartışmalı konunun bazı kalıplara sokulduğunu söyledi.

Başbakanı "konuları çarpıtmakla" suçlayan İncirli, CTP’nin Türkiye ile derdi varmış gibi gösterilmek istendiğini söyleyerek, “Bizim sizinle derdimiz var” dedi.