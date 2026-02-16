Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Sistemi Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu ve yakında ülkeye ve bölgeye hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bu çerçevede bugün T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ve beraberindeki heyeti kabul ederek DAGTH Projesi’nde gelinen son aşamayı ele aldı.

Toplantıda ilk sözü alan Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, projenin zamanında tamamlanabilmesi, işletimine yönelik karşılaşılabilecek muhtemel risklerin giderilmesi ve alınacak kararlara ilişkin hususların ilgili kurumlarla görüşülüp değerlendirilmesi amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek Bakan Arıklı’ya teşekkür etti.

Arıklı: "Temmuz ayında tamamlanacak"

Bakan Arıklı ise Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Sistemi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına kurulmasına ilişkin protokolün imzalanmasının ardından çalışmaların süratle yürütüldüğünü ve projenin Temmuz 2026’da tamamlanarak hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

Arıklı, DAGTH Projesi’nde gelinen aşamada; Sadrazamköy, Karpaz ve Çayırova Trafik Gözetleme İstasyonları yapım işlerinin kısmen tamamlandığını, uygulama yazılımına yönelik geliştirme çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

Arıklı, Doğu Akdeniz’in enerji taşımacılığı rotası olduğunu, LNG ve petrol tanker trafiğinin yoğunluk gösterdiğini ve jeopolitik açıdan kritik bir bölge olduğunu hatırlattı.

-Deniz alan farkındalığı açısından önemli

“Bu nedenle DAGTH yalnızca sivil trafik yönetimi açısından değil, aynı zamanda deniz alan farkındalığı bakımından da önem taşımaktadır” diyen Arıklı, projenin uygulamaya girmesiyle KKTC ile Türkiye arasında deniz trafiğini gözlem kapasitesinin artacağını söyledi.

Projenin ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına yaklaşma güvenliğini artıracağını, kılavuzluk ve römorkaj planlamasının daha etkin yapılmasını sağlayacağını, sigorta risk primlerinde düşüş yaşanabileceğini ve tehlikeli yük taşımacılığının daha kontrollü hâle geleceğini; böylece ticari gemiler için operasyonel öngörülebilirlik sağlanacağını ifade etti.

Arıklı, sistemin en büyük kazanımlarından birinin kaçakçılık ve düzensiz göçün etkin bir şekilde takibinin yapılabilmesi olduğunu belirtirken; asimetrik deniz tehditlerinin erken tespiti ve Anamur’dan Geçitköy’e su taşıyan boru hattı gibi kritik altyapının izlenmesinin de mümkün olacağını söyledi. Arıklı, “Bu proje, pasif radar gözetiminin ötesinde bir durumsal farkındalık ağı oluşturur” dedi.

Kabulde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar, Plan Proje Müdürü Ayşe Tosunoğlu da hazır bulundu.