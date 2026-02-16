Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da fiber optik projesiyle ilgili onay yasa tasarısı görüşülüyor.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Genel Kurulda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okudu.

Öztürk’ten sonra söz alan Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkan Vekili Ongun Talat, Meclis’te paydaşlarla protokole ilişkin toplantısının hala sürdüğünü söyledi.

Talat, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın komitede ek protokol ve bunun eş zamanlı geçeceğine dair söz verdiğini savundu.

Yerinden konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ongun Talat’ın “yalan söylediğini” ifade etti. Ongun Talat, Meclis kürsüsünden komitedeki tutanakları okudu.

Yerinden söz alan Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis’in gayri ciddi şekilde çalışamayacağını ifade etti.

-Şahali

Protokolle ilgili söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, Başbakanla ilgili iddialar olduğunu, bunların araştırılması gerektiğini belirterek, "‘Biz temiziz’ demekle temiz olunmaz. Hepiniz birlikte hareket ettiğiniz sürece Ünal Bey kadar temizsiniz… Daha fazla değil…” ifadelerini kullandı

Bugün fiber optik alt yapısının iyileştirilmesinin tartışıldığını belirten Şahali, “Hızlı internetimiz olacak ama irademiz, kurumlarımız olmasa, Anayasamız paspas edilse de olur…” dedi.

Fiber optikte ihaleye neden çıkılmadığını soran Şahali, Türkiye’nin Türk Telekom’u satmak için gün saydığını da savundu.

Erkut Şahali, kamu kaynakları çalınmasın diye şeffaf ihaleler yapıldığını belirterek, hükümetin ihalesiz yaşam düzenini başlattığını savundu.

8,5 milyon dolar zarara uğratıldığını belirttiği Kıb-Tek’te de hareket noktasının daha ucuz maliyet olduğunu söyleyen Şahali, “Siz gelene kadar çuvallayan tek ihale yoktu…” ifadesini kullandı.

Su konusuna da değinen Erkut Şahali, Türkiye’den ülkeye gelen suyun Güzelyalı’dan teslim alındığını, dağıtımın belediyeler aracılığıyla yapıldığını, ithal edilen suyun bedelinin de bir tamam Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşlerine ödendiğini ifade etti.

Şahali, “İrade, devlet, toplum, halk böyle bir şeydir.. Size kalsa şu an belediyelerin suyla ilgili en küçük operasyonu dahi olmayacaktı…” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmadığı alt yapı yatırımının artık yapılamaz hale geldiğini, böyle bir ekonomi ile karşı karşıya olunduğunu, CTP’nin bunları kendine dert edindiğini belirten Şahali, “Türkiye’nin sağladıkları üzerinden bize caka satıyorsunuz…Bizim isyanımız bunadır. Türkiye’den gelen yardıma ‘hayır’ demedik. Ne de ilişkilerin iyi olmasından rahatsızlık duyduk… Tam aksine” diye konuştu.