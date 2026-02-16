Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Beşiktaş, 90+6'da bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Siyah beyazlılarda karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan El Bilal Toure, müsabakaya devam edememiş ve yerini Milot Rashica'ya bırakmıştı.

DURUMU AÇIKLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Malili futbolcunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaşlı El Bilal Toure, Başakşehir maçının 34. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

1 AY UZAK KALACAK, DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması beklenen Toure, 25. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

El Bilal Toure'nin Göztepe, Kocaelispor, Rizespor (Türkiye Kupası), Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.