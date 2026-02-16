Meclis Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşmesi yapılıyor.

Ek protokol için Ankara’da çalışma yapmadıklarını, Meclis'te yapmakta olduklarını belirten Arıklı, önemli olanın bu ek protokolle ilgili mutabakatı sağlamış olmaları olduğunu ifade etti. Arıklı, TC yetkililerine güvendiklerini ek protokolle ilgili bir sorun olmadığını kaydetti.

Arıklı, protokolle ilgili herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bu nedenle de ek protokolle eksikliklerin giderileceğini söyledi.

CTP döneminde KIb-Tek’e Sayıştay denetçilerinin bile sokulmadığını hatırlatan Arıklı sorulara daha sonra cevap vereceğini belirtti.

-Şahiner

CTP milletvekili Salahi Şahiner, kendilerinin en başından beri bu protokolün usülüne karşı olduklarını ifade ederek, hükümetin kendi milletvekillerinin iradesine bile karşı gelerek bugün Genel Kurula protokolü getirdiğini savundu.

Genel Kurul’da konuşmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu kimsenin birbirinin yüzüne bakamadığını ileri süren Şahiner, “Hükümetin bu protokolü bu gece 2-3 ay daha koltuklarında kalabilmek için geçireceğini” savundu.

Komitede bu protokolün anayasaya aykırı olduğunun dile getirildiğini ancak cevaben "sizin göreviniz onaylamak yasal durumunu mahkeme çözer" dendiğini belirten Şahiner, ihaleyle yapılamayacak vurgunların “milletler arası anlaşma” adıyla yapıldığını ileri sürdü.

Milletler arası anlaşmaların hangi şartlarda yapılacağıyla ilgili bilgi veren Şahiner, milletler arası anlaşmaların bir ülkeyle özel bir şirket arasında imzalanmasının da yasal olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Üstel’in ve Erhan Arıklı’nın doğru söylemediğini ileri süren Şahiner, fiberoptik altyapısının KKTC’deki şirketlere verilmesi için önceden yapılan çalışmaları anlatarak ihale süreci başlayınca protokolün TC şirketine verildiğini söyledi.

Sami Özuslu ise yerinden söz alarak şuan mecliste ek protokolle ilgili görüşme yapılmadığını ve halka yalan söylendiğini savundu.

35 milyon dolarlık ihaleyle sonuçlanacak projenin ne kadara mal olacağının bile belli olmadığını öne süren Şahiner, geçmişte de AKSA Ercan Havalimanı gibi aynı ihalesiz yöntemle verilen projelere örnekler verdi.

Şahiner, bu protokolle gelecekte hizmete girecek sistemlerin de kontrolünün Türktelekom’a verildiğini belirterek bunu eleştirdi ve verilen imtiyazları hayata geçirmek için onlarca yasada değişiklik yapılması gerektiğini kaydetti.

Ciro paylaşımından KKTC’nin yüzde 5 alacak olmasını da eleştiren Şahiner, bu protokolün imzalanmasının ardından bu şirketin Telekomünikasyon Dairesi’nin kazancının yarısını da alacağını söyledi.

Bu protokolle vatandaşın ödemek zorunda kalacağı internet bedelleriyle ilgili de eksiklikler olduğunu belirterek bunları sıralayan Şahiner, rekabetin olmadığı yerde kamu yararından bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Şahiner, bu protokolle devletim tüm kurumlarının konu dışında bırakıldığını da belirterek, devletin altyapısınınözel bir şirkete verilmesini de eleştirdi.

Komitenin tasarıya ilişkin notlarını ve ilişkili anayasa maddelerini okuyan Şahiner, bu protokolün faturasını tüm halkın ödeyeceğini savundu.