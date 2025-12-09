Cumhuriyet Meclisi’nin 843 milyon 504 bin TL’lik bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul’da ilk olarak Cumhuriyet Meclisi bütçesi ele alınarak, kabul edildi.

Genel Kurul’da milletvekilleri bütçeye ilişkin söz aldı.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te yöneltilen sorulara bakanların “ısrarla” yanıt vermediklerini kaydederek, böyle bir hakları olmadıklarını söyledi. Şahali, bilgi edinme hakkına dikkat çekerek; “En azından neden cevap vermediğinize cevap verin.” dedi.

Şahali, talep edilen bilgilerin kişisel bilgiler olmadığını belirtti, önceki yıllarda sorulan ancak yanıtlanmayan 34 sorudan örnekler verdi.

Şahali, yasa gücünde kararnamelerin de Meclis üzerinde yarattığı sıkıntılara dikkat çekerek, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 429 kararnamenin yasalaşmak için Meclis’te beklediğini kaydetti. Şahali, bu kararnamelerin 166 tanesinin Başbakan Üstel’in hükümetinde, 100’ünün ise Meclis’in açık olduğu dönemde alındığını söyledi.

Yasa gücünde kararnamelerin 90 gün içerisinde yasalaşması gerektiğini ifade eden Şahali, bu kararnamelerin “Meclis’in ayıbı” olmasından çıkarılması gerektiğini söyledi; yeniden listeyi Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına ileteceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, konuyla ilgili çalışacağını dile getirdi.

- Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da, yoğun yağışlardan kaynaklı ülkede yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, koordinasyonda bir sıkıntı yaşandığını savundu.

Baybars, her sene bütçe görüşmelerinde ve denetleme günlerinde tedbirlerin alınması çağrısında bulunduklarını hatırlattı; Kaymakamlık ve Başbakanlık bütçelerinde zararların karşılanmasına yönelik bir kaynak ayrılmadığını söyledi.

Meclis’in saygınlığı kapsamında yasa gücünde kararnamelere eleştirilerde bulunan Baybars, kuvvetler ayrılığına dikkat çekti. “Meclis açıkken, yürütme sürekli meclis gibi davranma hakkını neden kendinde görüyor?” diye soran Baybars, demokrasilerde bunun bir “yetki gaspı” olduğunu savundu.

Baybars, Meclis’te temel sorunun bütçedeki rakamlar değil, anayasal düzenin ruhuna, kuvvetler ayrılığına ve hukuk devleti ilkesine sürekli zarar verilmesi olduğunu ifade etti.

Meclis’te ayrıca fiber optik altyapıya ilişkin protokolün “Bilgiye sunuş” şeklinde gelmesine tepki gösteren Baybars, bu protokolün ifade edildiği şekilde “Onay yasası” olarak Genel Kurul’a getirilmesi gerektiğini hatırlattı. Baybars, Anayasa’ya uyulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesindeki istihdamlara değinen Baybars, bunun çalışma barışını bozduğunu ifade etti.

- Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, milletvekillerin ardından söz alarak eleştirilere yanıt verdi.

Milletvekili Erkut Şahiner’in gündeme getirdiği “600 milyonluk ihale” hakkında konuşan Berova, bunun 600 milyona ihaleye çıkılacağı anlamına gelmediğini kaydetti. Berova, şartnamenin hazırlanması ardından keşif bedeli tespiti yapılacağını belirtti. Bakan Berova, “Toplumun kafasını karıştıracak” açıklamaları doğru bulmadığını belirtti.

Yasa gücünde kararnamelere ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Berova, bu kararnamelerin kaldırılmasıyla ortaya çıkacak sorunların olduğuna da dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi’nin 843 milyon 504 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurumların bütçelerinin görüşülmesiyle devam ediyor.