Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Dipkarpaz Gençlik Merkezi’nde faaliyet gösteren gençler, şubat tatili kapsamında Lapta Gençlik Kampı’nda kamp yaptı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Lapta Gençlik Kampı’nda gençler, halk dansları, sinema gecesi, resim atölyesi ve eğitici oyunlar gibi çeşitli aktivitelere katıldı.

Gençler ayrıca “Ülkemi Tanıyorum” projesi kapsamında Girne ve Beylerbeyi (Bellapais) bölgesinde tarihi ve ören yerlerini de gezdi; Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Girne Antik Limanı’nı hakkında bilgi aldı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, gençlere fırsat eşitliği tanımanın önemine değinerek, gençlik merkezlerindeki gençlere bölgelerinin dışında etkinliğe katılma fırsatı sağladıklarını belirtti.

Ozanoğlu, Gençlik Dairesi olarak 2026 yılı çalışma takvimlerini hazırladıklarını da belirterek, gençler için oluşturdukları etkinlik ve projelerin yıl içinde hayat bulacağını söyledi.