Arıklı: “Paydaşların katkısıyla projenin en mükemmel şekilde uygulanmasını hedefliyoruz”

Fiber altyapı projesine ilişkin çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Meclisi’nde bir toplantı yapıldığı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili açıklamasında, fiber altyapı protokolünün kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtığını belirterek, süreç içinde ek protokolün gündeme geldiğini ifade etti.

Erhan Arıklı, bu çerçevede internet servis sağlayıcıları, Tel-Sen, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Telefon Dairesi’nden temsilcilerin Meclis’te bir araya geldiğini belirtti.

Arıklı, toplantının amacının söz konusu projeyi en doğru ve verimli şekilde hayata geçirmek olduğunu ifade ederek, fiber altyapı projesinin ülke adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, paydaşların katkısıyla projenin en mükemmel şekilde uygulanmasının hedeflendiğini de söyledi.

-Meclis henüz toplanmadı

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısı halen başlamadı.

Genel Kurul'un bugünkü gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı yer alıyor.