Kamuda yetkili beş sendika, 24 Şubat Salı günü saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde toplanıp, Başbakanlığa yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı. Beş sendika, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve halka, siyah bayrağı ile birlikte yürüyüşe katılma çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) imzasıyla yapılan ortak açıklamada, hükümetin, koltuklarını korumaya devam etmek için halkı, kamusal zenginlikleri gözden çıkardığı ileri sürülerek, yolsuzluk, torpil, rüşvet ve peşkeşin her alana yayıldığı, halkın her geçen gün daha da fakirliğe, yok oluşa ve umutsuzluğa sürüklendiği savunuldu.

Anayasa, yasaların sistemin devamı için, halkın muhalefeti hiçe sayılarak, tüm itirazlara rağmen değiştirildiği öne sürülen açıklamada, yolsuzluklar usulsüzlüklerin halka rağmen yapılmaya devam edildiği iddia edildi.

Hükümetin, sağlık, eğitim, trafik gibi sorunları çözme çabası ve yeteneğini kaybettiği ileri sürülen açıklamada, hiç yaşanmayan ithal sorunların ülkede sıradanlaşmasının sağlandığı savunuldu.

“Hiçbir muhalif uyarıya kulak vermeden uygulamaya sokulan ekonomik, siyasi, sağlık, eğitim, çevre, sosyal politikalarla halkta büyük bir travma oluşturulduğu” savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle yandaş olmayan, fakirlik sınırının altında olan işsiz, emekçi, asgari ücretli kesimler her geçen gün daha da güvencesizliğe itilmekte; gelecek kaygısına mahkûm edilmekte ve çaresiz bırakılmaktadır.”

Her alanda tahribatın devam ettiği öne sürülen açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın "suç ve suçluların cirit attığı, yaşam güvencesinin kalmadığı" bir yere dönüştürüldüğü iddia edildi.

Kamuda yetkili beş sendikanın uzun süredir “yolsuzluk, yoksulluk, yok oluşa” karşı eylem yaptığı hatırlatılan açıklamada, daha yaşanır, demokratik bir ülke yaratmak için sokakta olunmaya devam edileceği belirtildi.

Bu amaçla 24 Şubat Salı günü saat 18.00’de Pronto Çemberi’nde toplanılıp, Başbakanlığa yürüneceği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“ ‘Hükümet İstifa’ sesimizi yükselteceğiz. Sivil toplum örgütlerimizi, siyasi partilerimizi ve ülkesi için gaile taşıyan tüm halkımızı, ‘siyah bayrağını’ alarak meydanlara çağırıyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”