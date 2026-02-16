Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde şüpheli hareketleri üzerine dün polis tarafından yapılan uyuşturucu testlerinde iki kişinin sonucu pozitif çıktı, şahıslar tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden Y.Ç’ye (K-31), şüpheli hareketleri üzerine uyuşturucu madde test cihazıyla test yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine söz konusu şahıs, tutuklandı.

Ayrıca kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı, mahkeme emri gereği Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne dün gece “ıspat-ı vücut” için giden S.K’ye (E-28) de, şüpheli hareketleri üzerine uyuşturucu madde test cihazıyla test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan şahıs, tutuklandı.

- Kundaklama meselesiyle ilgili aranan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da 26 Ocak’ta park halinde bulunan bir şahsa ait van aracın sağ alt kısmındaki yol üzerine, kasten yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesiyle ilgili meselede zanlı olarak görülen A.T.(K-28) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak aranan M.M. (E-32) de tespit edilerek tutuklandı.

- Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından muhafaza edilen bir araçta takılı bulunan radyo teyip ile başka bir araçta bulunan radyo teyip ve iki adet hoparlör, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.M.(E-24) ve R.A.(E-22) tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.