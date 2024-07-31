Dış Rumların Güney Kıbrıs’taki geleneksel konferansları dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde başladı. 2 Ağustos’ta tamamlanacak organizasyon çerçevesinde “Dış Rumlar Dünya Federasyonu” (POMAK) ve “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) 30’uncu, POMAK Gençlik Federasyonu’nun (NEPOMAK) 12’nci konferansı gerçekleştirilecek.

Haravgi’nin haberine göre dün akşam “Kusumi binasında” gerçekleşen başlangıç seremonisinde başlangıç konuşmasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptı. Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Dış Rumlardan sorumlu Müsteşarı Yeorgios Koçaras, POMAK Başkanı Andreas Papaevripidis, PSEKA başkanı Philip Cristopher ve NEPOMAK Başkanı Hristos tuton da birer konuşma yaptı.

NEPOMAK Başkanı Hristos Tuton dün Yunan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Yorgos Kotsira eşliğinde Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştü. Dimitriu bu yılki Dış Rumlar konferanslarının Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümüne denk gelmesinin “önemine” dikkat çektiği konuşmasında “Dış Rumların yeni nesli diaspora örgütlerine aktif katılım sağlıyor.” vurgusunu yaptı.

Hristos Tuton ise “Kıbrıs sorununu BM Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü gibi çözme çabaları, Kıbrıs’a barış ve güvenlik, insan haklarına saygı gelene kadar, gerektiği sürece devam edecek.” dedi.

Gazete Nikos Hristodulidis’in POMAK, PSEKA ve NEPOMAK başkanları ile bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşeceğini ardından bütün katılımcılar için Saray’da resepsiyon düzenleyeceğin yazdı.

Habere göre 3 günlük organizasyon süresince katılımcılara Rum Dışişleri, Enerji, Savunma ve Eğitim bakanları, yetkili oldukları konularda bilgi verecek. Çalışmaların üçüncü gününde katılımcılara Rum meclisinde temsil edilen siyasi parti başkan ya da temsilcileri hitap edecek ve görüş alışverişinde bulunulacak. Devlete ait olan-olmayan çeşitli birimler de katılımcılara birçok konuda bilgilendirme yapacak.