Ulusal Birlik Partisi,(UBP) İnönü şehitleri için yayımladığı anma mesajında egemenlik ve eşitlik talebinden asla vazgeçilmeyeceğini kaydetti.

İki devlet gerçeği üzerinden atılacak adımların her iki tarafın da menfaatine olacağının ifade edildiği mesajda, “Geçmişimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız...” denildi.

UBP’nin anma mesajında şunlar kaydedildi:

“12 Temmuz 1958’de İnönü’den Gazimağusa’ya otobüsle çalışmak için giderken yolda durdurulup şehit edilen, ayrıca farklı zamanlardaki çatışmalarda şehit düşen 11 İnönülü soydaşımızın acısı hâlâ yüreğimizdedir.



İnönü köyünde günahsız ve savunmasız insanlarımızın şehit edilmesi ve devamında yaşanan katliamlar bugün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçemeyeceğimizin açık bir ispatıdır. İlerde bir görüşme masası kurulsa dahi, güvenlik ve garanti konusunun bizim kırmızı çizgimiz olduğu herkesçe bilinmelidir .



Halkımızın egemen devletinde güven içinde yaşayabilmeleri için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gönül ve fikir birliği içerisinde devam eden yeni vizyonunuz olan egemenlik ve eşitlik talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Adamızın bir gerçeği ve hakkı olan iki devlet gerçeği üzerinden atılacak olan adımlar, Adadaki her iki tarafın da menfaatine olacak bir yol haritası olacaktır . Güney Kıbrıs yönetimini bu gerçeği görmesini temenni ederken, geçmişimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesile ile İnönü şehitleri ile birlikte tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarız. Ruhları şad olsun.”