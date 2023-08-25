Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, hükümete ve Meclis’e, kamuda bakanlık ve bağlı dairelerin teşkilat yasalarının güncellenerek, yeniden düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, kamuda geçici sözleşmeli statüde çalışan ve hak mağduriyeti yaşayan kamu görevlilerine, iş güvencesi sağlayacak yasa tasarısının Meclis’in ilgili komitesine geleceğini belirterek, tüm siyasi iktidarların yarattığı sorunun çözümü için yıllardır çaba harcadıklarını kaydetti.

Son olarak ilgili makamlar ve Başbakanlık ile yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu yasa tasarısı üzerinde mutabakata varıldığını ifade eden Akın Manga, Başbakan’ın iyi niyetli yaklaşımı sonucunda hazırlandığını belirttiği yasa tasarısının, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük tarafından ilerleyen günlerde Meclis’in alt komitesine gönderileceğini bildirdi.

-"Geçici sözleşmelilere terfi yolu açılacak"

Manga, tasarının yasalaşması ile 2014’ten sonra geçici sözleşmeli statüde çalışanların terfi yollarının açılacağını, diplomalarının değerlendirileceğini, barem düzenlemelerinin yapılacağını ve münhallere başvuru yollarının açılacağını kaydetti.

Memur-Sen Başkanı Manga, kamuda yaratılan bu sorunun çözümü için iktidar, muhalefet ve KKTC Meclisi’ni iş ve güç birliği yapmaya davet etti.

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybı ile alım gücü sürekli olarak düşen çalışan ve emekliler ile asgari ücretlilerin fahiş fiyat artışlarıyla kaos yaşadığını ifade eden Manga, halkın etkin denetimlere, güven yaratıcı icraatlara tanık olmadığını istediğini ve hayat pahalılığı ödeneğinin 3 ayda bir uygulanmasını talep ettiğini belirtti.