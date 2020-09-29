Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Kendisini devlet eşi özel sektör çalışanı bir kadın okurumuz anlatıyor...

Okullar kapatıldıktan sonra sadece bir tek çocuğu için yaptığı harcamaları...

1 Adet bilgisayar alımı için 6 bin 500 TL.

Bir diğer çocuğuna derslere katılsın dile bin TL’lik cep telefonu!

Evde kullansınlar diye printer, 800 TL...

Daha güçlü bir internet için 3 aylık internet farkı için 600 TL!

Toplamda 8 bin 900 Türk Lirası...

Eşi yaklaşık 6 aydır işsiz olduğu için uzaktan eğitim için bu masrafları kendisi karşılamış, maaşı yetmediği için babasından destek almış!

Bu sadece tek bir ailenin bu olumsuz şartlarda hiç yoktan cebinden çıktığı para...

Biz de hanım öğretmen olduğu için kendisine yeni bir bilgisayar almış ciddi de bir para ödemiştik!

Birkaç kez bilgisayar mağazasına gittik adamlar resmen para basıyordu...

Gözümüz yok elbette kazanacaklar ama kiminin elinde var kiminin yok!

Fırsat eşitsizliğinin en alasını yaşadık bu dönem...

Öğrencilerin yarıya yakını uzaktan eğitim derslerine katılamadı çünkü zaten boğazlarını zor doyuran ailelerdi bunlar!

Düşünsenize bir kere, 3-4 çocuklu, evi kira olan aileleri...

Hangi birine yetişecekti insanlar!

Hele de ekonominin dip yaptığı, işsizliğin hat safhada olduğu böyle kötü günlerde...

Hükümet edenler bu konuda, bilgisayarlara KDV indirimi yaptık diye sakın kendilerini savunmasınlar!

Alınan karar sadece bilgisayar satanlara yaramıştır...

Gerisi fasa fisodan başka bir şeş değildir!

...

Hükümet 1 Ekim’de okulların açılması kararıyla geç ama doğru bir icraat üretmiştir...

Bazı sendikaların da uyardığı gibi kesinlikle kapatılmamalı ama bütün önlemler alınarak açık tutulmalıydı!

Dünya Sağlık Örgütü bile bu konuda bilimsel açıklamalar yaptı dinlemedik...

Vakaların yüksek olduğu Türkiye okulları açtı ama biz korkup açmamakta direndik!

Komşumuz Güney Kıbrıs bile işin ciddiyetini kavrayıp okullarını açtı...

Biz ne yaptık;

Çocuklarımız her şeyimizdir palavrasıyla vakalar patlar gerekçesiyle okulları kapattık...

Ama çocukların, özellikle de dar gelirli aileleri sistemin dışına attık!

Eşim ilkokulda öğretmen olduğu için ben bizzat tanık oldum;

Çocuklar için bilgisayar ve tabletler sadece birer oyuncaktan ibaret olduğu için, kavrama yaşında olmadıkları nedeniyle bu işten hiçbir şey anlamadılar...

Aksine hem öğretmenlerin hem de onların ruh halleri bozuldu!

Kısaca yanlış yaptık, umarız bu kararla birlikte vakalar biraz artış gösterirse yine panik yapıp kapatmayız...

...

Şimdi sıra yüksek öğrenimdedir...

Ülke ekonomisini ayakta tutan, katma değer yaratan bu kurumlar da iyi bir plan ve proje üretilerek açılmalıdır!

Lütfen bir Mağusa’ya bakınız;

DAÜ, uzaktan eğitim kararı aldı diye, esnaf sokaklara döküldü, okul açılmazsa bir çoğu kepenk indirecek!

Lefkoşa ona keza;

Aylardır öğrenci yok diye çarşılar boşaldı, yurtlar bomboş, marketler sinek avlıyor...

Girne’de dükkanların camlarına kiralık ya da satılık levhalarının asılması her geçen gün artıyor!

Güzelyurt’ta öğrenci var diye yatırım yapanların bir çoğu dükkanlarını çoktan kapattı...

Lefke yine eski günlerine dönüyor, yurtların önemli kısmı kapalı, gençlere özel açılan mekanlar bir bir kapatmaya başladı!

Bu aşamada kimse ‘önce sağlık’ diyerek bu işte kıvıramazlar...

Salgının en düşük seyrettiği bir ülkede okullar açılmayıp da kolaycılık seçilirse önümüzdeki aylarda bizi hiç de tahmin edemeyeceğimiz ekonomik yıkım süreçleri bekliyor!

Seçim gaylesi ya da ‘aman vakalar patlamasın’ korkaklığı ile alınan kararlar yanlış kararlardır...

Umarız bunun bilinciyle, sıkı denetim, sistemli bir uygulama ve gerekirse karantina koşuluyla okulların hepsi açılmalı ve korona ile yaşamayı da bilmeliyiz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Serdar DENKTAŞ, DP tabanından özellikle de TC kökenli partililerinizden bazı açıklamalarınıza Ankara ile ilişkileri zedeleyeceği ihtimaliyle tepki mesajlarınız gelmeye başladı. Zira her ne kadar bağımsız aday olsanız da şu anda en büyük gücünüz partinizin tabanı olarak görülüyor!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, seçimlerden hemen sonra partinizin yeniden yapılanması için ülkenin tanınan yüzleriyle toplantılar yaptığınız ve partiye katılım için teklifler götürdüğünüz konuşuluyor. Siyaset bir kere kana bulaştı mı artık geri dönüş olmuyor değil mi? Bu arada seçimlerde alacağınız oy oranı da bu konuda olumlu ya da olumsuz olarak yansıyacak...

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Sayın Serhan AKTUNÇ, ilk yerel seçimlerde HP’den Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olacağınız kesinleşmiş ve bu nedenle çok yönlü seçim çalışması başlatmışsınız. Partiniz için gayet iyi bir adaysınız, şimdiden hayırlara vesile olsun...

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, okulları dönüşümlü olarak olsa da açma kararı üst kurulun biraz da korkak kararlarına rağmen hem öğrencilerde hem de velilerde memnuniyetle karşılandı. Hem devlet hem de özel okulları sıkı denetim altına alabilirseniz uygulama mutlaka başarı ile devam edecektir...

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Sayın Ali PİLLİ, okulların açılması kararı doğru olandı asıl bundan sonra önlem ve denetimleri artırarak bu açılımı devam ettirmek gibi bir sorumluluğunuz var. Bu arada bazı sendikaların aklı fikri seçimlerde olduğu için artık bir süre kulaklarınızı kapatıp siz sadece kendi işinize odaklanın...

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Sayın Ünal ÜSTEL, seçimlerde Dikmen ve çevresinde görev aldığı için bölgede özel ekipler kurarak bire bir görüşme süreci başlattığınızı öğrendik. Madem ki kırgınlıklar son buldu, artık geçmişe bir çizgi çizmek en hayırlısı olacaktır değil mi? Bu arada gözünüz kulağınız da kamera kayıtlarının açıklanmasındaymış, doğal olarak haklısınız...

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Sayın Aytuğ TÜRKKAN, kanalda yönetimle bazı sıkıntılar yaşamaya başladığınız için istifa kararı alıp bundan böyle kendi işinizi kuracağınız ve kendi patronunuz olma kararını seçtiğinizi duyduk. Yeni kararlarınızın hayırlara vesile olmasını dileriz. Bundan böyle artık Allah utandırmasın!

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Sayın Ahmet ARKIN, bazı casinoların yasaklara rağmen özel servislerle müşteri taşıyıp kumar oynattıklarını biliyor muydunuz? Diğer işletmelerin buna tepkisi çok büyük, kendilerini uyarmakta yarar görüyoruz!

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Sayın Ahmet VARIŞ, elinizde hiçbir bilgi ve belge olmadan açıklanan vaka sayılarına şüpheli baktığınızı açıklamanız bir hekim ya da sendikaya hiç yakıştı mı? Halk arasında panik yaşanmasının size ne getirisi olacak acaba, epey merak ettik!

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Sayın Ömer TATLI, bu ülkeye ve hele yatırımın aç olduğu bölgenize yatırım yapmakla belli ki büyük hata yapmışsınız. Yani içinde misafirlerin olan bir tesisin elektriklerini bile kesiyorlarsa bu zihniyet düşmanlıktan başka bir şeyle anlatılamaz. Allah sabırlar versin!