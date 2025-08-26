GAZİMAĞUSA’DA SOSYAL HİZMETLERİN KAHRAMANI: ZEKİYE CAN

Ergün Yahat

Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan Zekiye Can, işinin sorumluluğunu her zaman hakkıyla yerine getirmesi ve vatandaşlara sağladığı destekle takdir topluyor.

Gece gündüz demeden ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Zekiye Can, özellikle Gazimağusa’da sokakta kalan bir kadına topladığı yardımlar sayesinde ev tutarak yaşamını güvence altına aldı. Geçtiğimiz günlerde ise Yeniboğazici köyünde yaşanan olayda bir aile faciasını önledi.

Ailesinden şiddet gören bir kız, arkadaşına “Odamda kilitliyim, açım, ölüyorum, kapıyı zorluyorlar, korkuyorum” mesajını gönderdi. Mesajların saat 23.30 sıralarında gelmesi üzerine Zekiye Can, polisle birlikte adrese giderek kızı kurtardı ve hastaneye götürdü.

Olay, apartman sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Ayrıca Zekiye Can, çocukların dilendiği haberinin ardından harekete geçerek aileleri bulmak ve sahada çözüm üretmek için çalışmalarına devam etti. Çalışmaları, hem mesai arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından büyük övgüyle karşılanıyor.