DEMİR YUMRUK RİNGE ÇIKIYOR

“Demir Yumruk” Metin Turunç Fethiye’de unvan koruma maçına çıkıyor

Avrupa ve Dünya şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran KKTC’li milli boksör Metin Turunç, 27 Eylül’de Fethiye’de ringe çıkacak. “Demir Yumruk” lakabıyla tanınan başarılı sporcu, bu karşılaşmada unvanını korumak için ter dökecek.

Turunç, bugüne dek çıktığı sayısız karşılaşmada sergilediği azim, hırs ve disiplinle yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, aynı zamanda Türk sporunun da gururu haline geldi. Avrupa ve Dünya arenasında elde ettiği zaferlerle adını duyuran milli boksör, Fethiye’de yapılacak bu mücadeleyi kariyerinin önemli dönemeçlerinden biri olarak görüyor.

Hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Turunç, yaptığı açıklamada, “KKTC bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak benim en büyük gururum. Bu maçta da hedefim yalnızca kazanmak değil; gençlere azim, disiplin ve inançla nelerin başarılabileceğini göstermek” ifadelerini kullandı.

Organizasyon yetkilileri, Fethiye’deki karşılaşmaya büyük bir ilgi olduğunu, özellikle boks severlerin Turunç’u canlı izleme fırsatını kaçırmak istemediğini belirtiyor. Maçın yalnızca bir unvan mücadelesi değil, aynı zamanda milli bir gurur sahnesi olacağı vurgulanıyor.

27 Eylül’deki karşılaşmada gözler bir kez daha Demir Yumruk’un üzerinde olacak. Ringde sergileyeceği performans, hem unvanını koruyup koruyamayacağını belirleyecek hem de sporseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.