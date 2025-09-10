Gazimağusa’da Narlık Sokak üzerinde yapımı süren bir inşaatta beton dökümü sırasında kalıp iskelesi çöktü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk tespitlere göre herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Olay sonrası Polis, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi ve Çalışma Dairesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, olay yerinde arama-tarama faaliyeti yürütüldüğü, herhangi bir canlı bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.