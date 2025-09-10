Rum Merkezi Cezaevi’nde mahkum olduğu sırada gardiyanların da desteğiyle bir mahkum tarafından işkence edilerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çidan cinayetinde cezalar açıklandı.

Philenews.com’un haberine göre, Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Çidan’ı öldüren mahkum Veyzi Bandur’a ömür boyu hapis cezası verdi. Çidan’ın 27 Ekim 2022’de cezaevinde işkenceyle öldürülmesine karışan Yeorgios Kiriakidis ve Savvas Hristu isimli iki gardiyana ise 3’er yıl hapis cezası kesildi.

Habere göre, gardiyanlar, “kusurlu ihmal, yani görevleri çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmama, koruma ve koruyucu önlemler almamak ve tıbbi bakım gibi gerekleri yerine getirmeyerek Çidan’ın ölümüne sebep olmaktan" hüküm giydi. Philenews, iki gardiyanın cezalarını nerede çekeceklerinin soru işareti olduğuna dikkati çekti.

Cinayetin işlendiği gece vardiya sorumlusu olarak çalışan Stelios Yeorgiu isimli gardiyana “taksirle, pervasızca veya tehlikeli hareketle ve görevi ihmal ile ölüme sebebiyet vermekten” kesilen 18 ay hapis cezası tehir edildi. Tasarrufunda metamfetamin türü uyuşturucu bulundurmak ve cinayette kullanılan gereçleri sağlamaktan yargılanan Reza Mohamadan’a bir yıl hapis cezası kesildi.