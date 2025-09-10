Limasol’da bir ilkokulun oyun alanına giren 16-17 yaşlarında bir grup genç, kendilerine müdahale etmek isteyen okul bekçisini yaraladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’daki bir ilkokulun bahçesine giren ve buradaki mini futbol sahasının sentetik çimlerini tutuşturmaya çalışan sözkonusu gençler, bekçiye topluca saldırıp, kovaladı. Gençler, yanar haldeki tüplü kamp ocaklarıyla bekçinin yüzü ve vücudunun muhtelif yerlerinden yanarak yaralanmasına sebep oldu.

Gazete, Limasol bölgesinde son dönemde bu tip olayların çok arttığını belirtirken, gençlerin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir bilgiye ise yer vermedi.