Güney Kıbrıs’a, beraberinde 24,5 kilo hintkeneviri ile giden bir yolcu Larnaka Havalimanı’nda tutuklandı.
Philenews.com’un haberine göre, sabah saatlerinde, Larnaka Havalimanı’na ulaşan 34 yaşındaki yolcunun bagajında yapılan aramada, 44 naylon poşet içerisinde, toplam 24 kilo 568 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.
Uyruğu hakkında bilgi verilmeyen yolcu suçüstü yakalandı. Tutukluluk emri için bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkartılması bekleniyor.