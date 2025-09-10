KEL, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Almanya’ya iade edilen ve Alman mahkemesinde yargılanmasının ardından “cezasını çekmek” üzere Güney Kıbrıs’a gönderilen Kenan Ayaz’ın adaya gelişinin, “tam serbestliği için ilk adım olması gerektiği” açıklaması yaptı.

Haravgi’ye göre, AKEL tarafından dün yayımlanan açıklamada, Ayaz’ın mahkumiyet kararının “siyasi kriterlere, Türkiye’nin, PKK’yı terör örgütü olarak niteleyen AB ve NATO’ya baskılarına dayandığı” belirtildi. Haberde, Rum yönetiminin PKK için terör örgütü tanımı yapmadığı hatırlatıldı.

Ayaz’ın Rum tarafında siyasi göçmen olarak tanınıyor olmasına rağmen Almanya’ya iade edilmesi yönündeki siyasi karardan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, “Bu karar ülkeyi lekeledi ve ana hukuk ilkelerini ihlal etti” yorumu yapıldı.

AKEL’in, Ayaz’ın iade kararına karşı çıktığı ve Güney Kıbrıs’taki PKK sempatizanlarıyla birlikte Ayaz’ın yanında durduğu da kaydedilen açıklamada bugün (10 Eylül Çarşamba) saat 18.00’de Ayaz’ın tutulduğu Rum Merkezi Cezaevi önünde salıverilmesi için düzenlenecek eyleme destek belirtildi.