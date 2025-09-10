KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Mistrel Aykut’un davasının görülmeye devam edildiği belirtildi,

Duruşmanın dünkü bölümünde beş tanığın ifadesine başvuruldu.

Alithia gazetesi, Aykut’a ilişkin davanın dünkü duruşmasında, Tapu Dairesi memurları ile KKTC’deki Rum mallarının sahiplerinden oluşan toplam beş kişinin tanıklığına başvurulduğunu yazdı.

Habere göre duruşmada dün ilk olarak Paralimni Tapu Dairesi memuru İrini Posporidu tanık olarak dinlenirken 17 Şubat 2025’te polise verdiği ifadeyi teyit ederken “Gastria”(Kalecik) bölgesinde üzerine yasa dışı inşaat yapılan 19 parselin hak sahiplerine yönelik listeyi ilgili makamlara teslim ettiğini ifade etti.

Tapunun topografik haritalarıyla ilgili teknik ayrıntılarına izahat getiren Posporidu, haritaların savaş öncesine ait olduğunu, arsa veya arazilerin kesirli sayıdan tam sayıya dönüşmesi gibi bazı değişikliklerin ise modernleşme adına 1974 sonrasında yapıldığını belirtti.

Posporidu, tapudaki kayıtların, hak sahiplerinin sunduğu tapular ve muhtarların yardımları temelinde yapıldığını söyledi.

“Akanthu” (Tatlısu) kökenli olan ve vefat eden annesinin taşınmazını idare eden Marias Milona Kiprianu verdiği ifadede, yaklaşık iki yıl önce, yabancı bir şirketin, kendi onayı olmadan annesinin taşınmazı üzerine inşaat yaptığı bilgisini aldığını savundu.

Kiprianu, Kıbrıslı Rum bir avukatın kız kardeşine, taşınmazını satması yönünde teklifte bulunduğunu ancak bunun kesinlikle ret edildiğini, ailesinin hiçbir zaman söz konusu arsayı satmadığını ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’na da başvuruda bulunma niyetinde olmadıklarını da söyledi.

Üçüncü tanık olarak dinlenen ve Tatlısu kökenli olan Stavros Yerosimu ise Tatlısu’daki “Vasilikes” bölgesinde taşınmazları bulunan kuzenleri adına ifade verdi. Savunma makamı Yerosimu’nun gıyaben tanıklığına itiraz ederken mahkeme bunu ret etti.

Yerosimu, yurt dışında ikamet eden kuzeni tarafından bilgilendirilmesi ışığında bölgeyi ziyaret ettiğini, söz konusu arazinin tam sınırını belirlemeksizin geniş bir alana konutun inşa edildiğini savundu.

“Ayios Amvrosios” (Esentepe) kökenli tanık Theognosia Sotiriu kendisine ve kardeşlerine “Kokkinorafa” bölgesinde miras kalan araziye sahip olduklarını, taşınmazları üzerine inşaat yapıldığını 2-3 yıldır bildiklerini ileri sürdü ayrıca kendisinin bölgeyi ziyaret ettiğinde bunu gördüğünü iddia etti.

Sotiru ne kendisinin ne de aile bireylerinin bu taşınmazın satışını yapmadığını da savundu.

Son tanık olarak dinlenen Yorgos Papayeorgiu ise “Alzheimer” hastası olan babası adına konuştu.

Babasının, Tatlısu’da taşınmaza sahip olduğunu söyleyen Papayeorgiu, bu taşınmazı hiçbir zaman satmadıklarını veya kullanılması için izin vermediklerini söyledi.

Papayeorgiu, taşınmazları üzerine inşaat yapıldığı bilgisini de polisten aldıklarını savundu.

Öte yandan Politis gazetesi Aykut’un duruşmasına yer verirken, tüm mal sahipleri, mirasçılar ve kullanıcıların tanık olarak Ağır Ceza Mahkemesi’ne çağrılacağını yazdı.

Habere göre Aykut’un davası 15 Eylül’de görülmeye devam edecek.

-Ukraynalı Pohodin’in davası

Politis gazetesi aynı haberinin içerisinde KKTC’deki eski Rum malları üzerine inşa edilen konutların satışına aracılık yapmakla tutuklanan 40 yaşındaki iş insanı Ukraynalı Denys Pohodin’in davasının da dün görülmeye devam ettiğini yazdı.

Habere göre davanın dünkü bölümünde Pohodin’in avukatları, müvekkillerinin karşı karşıya kaldığı suçlamalara yanıt vermek amacıyla zaman isterken delil materyallerini inceleyeceklerini belirttiler.

Gazete Pohodin hakkında 36 suçlamanın bulunduğunu yazarken, Pohodin’in KKTC’de taşınmaz mal alım satımıyla ilgili “GP Cyprus” isimli internet sitesine ve şirkete sahip olduğunu anımsattı.