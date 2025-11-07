Karayolları Dairesi Müdürlüğü, yol çalışması nedeni ile Lefkoşa Cezaevi yol güzergâhının 9 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında, Lefkoşa Cezaevi yol güzergâhında yol çalışması yapılacağı bildirildi.

Yapılacak çalışma nedeniyle Lefkoşa Cezaevi yol güzergâhının 9 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacağının belirtildiği açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.