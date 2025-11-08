08.11.2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galerinin ofis kısmına, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tabanca ile iki el ateş açılmıştır. Olay sonucu konu ofisin duvar ve alüminyum kısımları hasar görmüştür.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.(E-20) ile M.E.N.(E-19) tespit edilerek tutuklanmış olup, olayda kullanıldığına inanılan 9mm çapında bir adet tabanca ise olay yerinin yakınındaki dere yatağı içerisinde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.