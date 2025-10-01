Polis, geçen hafta salı günü Gazimağusa’da yaşanan bir olaya ilişkin bazı haber sitelerinde yer alan videodaki görüntüler hakkında açıklama yaparak, olayın nasıl geliştiğini aktardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 23 Eylül tarihinde saat 17.10 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden bir araç sürücüsünün önünde seyreden bir araca çarpmasına müteakip olay yeri yakınında bulunan polis ekiplerinin söz konusu aracın yanına gittiği ifade edildi. Araç içerisindeki sürücünün baygın ve hareketsiz, aracın kapılarının da kilitli olduğunun görüldüğü kaydedilen açıklamada, ardından kendisine gelen araç sürücüsünün aracını hareket ettirerek, önündeki araca yeniden çarpıp, aracı sürüklediği belirtildi.

Polisin ısrarına rağmen aracın kapılarını açmayıp, araç içerisinde tutarsız davranışlar sergileyen araç sürücünün, başka sürücülere zarar vermemesi adına söz konusu aracın camının polis tarafından kırılarak, aracın kapısının açılmasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu şahsın önce polis merkezine ardından da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.