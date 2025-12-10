Gazimağusa ve İskele'de ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlara bağlı ciddi sorun olmadığı belirtildi.

TAK muhabirinin İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dan aldığı bilgiye göre, İskele bölgesinde ciddi bir sorun yok.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla bu sabah İskele İlçe Emniyet Kurulu toplandı. Toplantıda durum değerlendirilmesi yapıldı. Ertuğrul Toroslu, İskele ilçesinde bütün kurumların görev başında olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ufak tefek su birikintileri haricinde hayatı olumsuz etkileyen bir durum saptanmadı.